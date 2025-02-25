Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамвай сошел с рельсов на перекрестке в Петербурге

Никто при сходе трамвая не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге днем 25 февраля на перекрестке проспектов Луначарского и Энгельса сошел с рельсов трамвай. После этого он остановился с двигающимся рядом другим рогатым транспортом. К счастью, этот инцидент обошелся без пострадавших. Об этом «Комсомольской правде в Петербурге» рассказали в «Горэлектротрансе».

— При совершении правого поворота с проспекта Луначарского на проспект Энгельса произошел сход тележки. Пострадавших нет. На место оперативно прибыла Аварийно-восстановительная служба «Горэлектротранса», — уточнили в пресс-службе предприятия.

Специалисты вернули вагон на рельсы и отправили в его парк. На данный момент движение на участке осуществляется в штатном режиме.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что лазурный автобус с 30 пассажирами столкнулся с иномаркой в Северной столице.