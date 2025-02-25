Трамвай сошел с рельсов на перекрестке в Петербурге

В Петербурге днем 25 февраля на перекрестке проспектов Луначарского и Энгельса сошел с рельсов трамвай. После этого он остановился с двигающимся рядом другим рогатым транспортом. К счастью, этот инцидент обошелся без пострадавших. Об этом «Комсомольской правде в Петербурге» рассказали в «Горэлектротрансе».