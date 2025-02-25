Трамвай сошел с рельсов на перекрестке в Петербурге

В Петербурге днем 25 февраля на перекрестке проспектов Луначарского и Энгельса сошел с рельсов трамвай. После этого он остановился с двигающимся рядом другим рогатым транспортом. К счастью, этот инцидент обошелся без пострадавших. Об этом «Комсомольской правде в Петербурге» рассказали в «Горэлектротрансе».
— При совершении правого поворота с проспекта Луначарского на проспект Энгельса произошел сход тележки. Пострадавших нет. На место оперативно прибыла Аварийно-восстановительная служба «Горэлектротранса», — уточнили в пресс-службе предприятия.
Специалисты вернули вагон на рельсы и отправили в его парк. На данный момент движение на участке осуществляется в штатном режиме.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что лазурный автобус с 30 пассажирами столкнулся с иномаркой в Северной столице.