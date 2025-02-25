В Петербурге мошенники убедили студентку передать им два миллиона рублей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 фев — РИА Новости. Мошенники убедили 19-летнюю студентку из Санкт-Петербурга передать им сбережения на 1,9 миллиона рублей, теперь их ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
«Двадцать четвертого февраля… в полицию Выборгского района города поступило сообщение от 19-летней студентки… о том, что ей звонили неизвестные и убедили снять все свои сбережения в сумме 1 900 000 рублей и передать их курьеру», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), предполагаемых фигурантов ищут.
По данным интернет-газеты «Фонтанка», девушка передала мошенникам средства, которые она получила после гибели отца в зоне спецоперации. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.