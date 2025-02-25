В Петербурге мошенники убедили студентку передать им два миллиона рублей

«Двадцать четвертого февраля… в полицию Выборгского района города поступило сообщение от 19-летней студентки… о том, что ей звонили неизвестные и убедили снять все свои сбережения в сумме 1 900 000 рублей и передать их курьеру», — говорится в сообщении.