Поиски рейса MH370 Malaysia Airlines возобновят спустя 11 лет

По его информации, министр транспорта Малайзии Энтони Локе Сиеу Фук объявил о возобновлении расследования. Он поблагодарил американскую компанию Ocean Infinity за готовность задействовать свои суда. Министр ответил, что решение возобновить расследование основывалось на исследованиях и данных многочисленных экспертов.
В декабре 2024 года власти Малайзии пришли к согласию, что расследование стоит возобновить, и начали обсуждать с Ocean Infinity детали.
Boeing 777−200 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в ночь на 8 марта 2014 года и примерно через два часа пропал с экранов радаров. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту погибли. Никаких следов авиалайнера до сих пор не обнаружено.