Поиски рейса MH370 Malaysia Airlines возобновят спустя 11 лет

Boeing 777−200 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в ночь на 8 марта 2014 года и примерно через два часа пропал с экранов радаров. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту погибли. Никаких следов авиалайнера до сих пор не обнаружено.