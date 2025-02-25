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Поиски рейса MH370 Malaysia Airlines возобновят спустя 11 лет

ТОКИО, 25 февраля. /ТАСС/. Поиски исчезнувшего авиарейса MH370 Malaysia Airlines возобновляются спустя 11 лет. Министерство транспорта Малайзии окажет полную поддержку судам, которые будут искать пропавший самолет в Индийском океане, сообщило агентство Bernama.

Источник: Reuters

По его информации, министр транспорта Малайзии Энтони Локе Сиеу Фук объявил о возобновлении расследования. Он поблагодарил американскую компанию Ocean Infinity за готовность задействовать свои суда. Министр ответил, что решение возобновить расследование основывалось на исследованиях и данных многочисленных экспертов.

В декабре 2024 года власти Малайзии пришли к согласию, что расследование стоит возобновить, и начали обсуждать с Ocean Infinity детали.

Boeing 777−200 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в ночь на 8 марта 2014 года и примерно через два часа пропал с экранов радаров. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту погибли. Никаких следов авиалайнера до сих пор не обнаружено.

расследование