В Москве осудили мужчину за попытку захвата агрокомплекса «Кущевский»

По информации ведомства, организованное преступное сообщество, созданное бенефициарами ГК «Концерн Покровский», пыталось завладеть активами сельскохозяйственного предприятия ООО «Агрокомплекс Кущевский», которые превышали 1 миллиард рублей. Для этого планировалось установить фактический контроль над процедурой его банкротства, а также над правами аренды на земельные участки и их распоряжением в целях дальнейшего извлечения выгоды.