В Москве осудили мужчину за попытку захвата агрокомплекса «Кущевский»

«Сегодня Преображенский районный суд Москвы согласился с позицией государственного обвинителя Генеральной прокуратуры РФ и признал Олега Чебанова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство структурным подразделением преступного сообщества), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ему назначено 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 155 миллионов 710 тысяч рублей и с ограничением свободы на срок 1 год.
По информации ведомства, организованное преступное сообщество, созданное бенефициарами ГК «Концерн Покровский», пыталось завладеть активами сельскохозяйственного предприятия ООО «Агрокомплекс Кущевский», которые превышали 1 миллиард рублей. Для этого планировалось установить фактический контроль над процедурой его банкротства, а также над правами аренды на земельные участки и их распоряжением в целях дальнейшего извлечения выгоды.
Не позднее мая 2019 года Чебанов возглавил одну из его структурных финансовых ячеек. Именно он распоряжался деньгами, согласовывая суммы для выплаты вознаграждений за действия в пользу преступной организации.
Деятельность организованного сообщества была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.
По информации «Коммерсанта», Арбитражный суд Краснодарского края в 2019 году признал банкротом ООО «Агрокомплекс Кущевский», соучредителем которого является фигурант дела банды Цапков Федор Стрельцов. В отношении предприятия было открыто конкурсное производство. В декабре 2022 года имущество агрокомплекса оценили в 1,3 миллиарда рублей.