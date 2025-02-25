В Уфе два бухгалтера похитили более 93 млн рублей.

В отношении бывших бухгалтеров компании-застройщика, похитивших более 93 млн рублей, вынесли приговор. В Советском районном суде Уфы установлено, что в 2017—2022 годах женщины, обслуживая по договору аутсорсинга организации, входящие в группу компаний, вносили в платежные поручения недостоверные сведения о выдаче работникам фирм займов, начислении им дополнительных премий и завышенной зарплаты.
Для получения денег они указывали свои банковские счета, а также сообщали сотрудникам о якобы ошибочных поступлениях. Затем деньги переводили на различные счета знакомых и за границу. Таким способом они похитили более 93 млн рублей.
Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 4 года 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также взыскал сумму причиненного ущерба. Женщин взяли под стражу в зале суда.