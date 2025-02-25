Кровавая трагедия в Янгиарыке: пенсионер застрелил сына, а также ранил внука и невестку

Что случилось?
По данным прокуратуры, 70-летний местный житель во время семейного конфликта застрелил своего 50-летнего сына из охотничьего ружья, которое хранил у себя дома. После этого он выстрелил в свою невестку и внука, нанеся им тяжелые ранения.
В результате сын погиб на месте, а невестка и внук были госпитализированы с серьезными ранениями.
Подозреваемый был оперативно задержан и заключен под стражу. В настоящее время ведется расследование. По словам соседей, главной причиной трагедии стало чрезмерное употребление алкоголя мужчиной.