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Кровавая трагедия в Янгиарыке: пенсионер застрелил сына, а также ранил внука и невестку

Vaib.uz (Узбекистан. 25 февраля). 19 февраля в махалле Янгиарык Янгиарыкского района Хорезмской области произошло жестокое убийство, вызвавшее широкий общественный резонанс и обсуждения в социальных сетях. Об этой истории рассказало Национальной информационное агентство.

Источник: Vaib.Uz

Что случилось?

По данным прокуратуры, 70-летний местный житель во время семейного конфликта застрелил своего 50-летнего сына из охотничьего ружья, которое хранил у себя дома. После этого он выстрелил в свою невестку и внука, нанеся им тяжелые ранения.

В результате сын погиб на месте, а невестка и внук были госпитализированы с серьезными ранениями.

Подозреваемый был оперативно задержан и заключен под стражу. В настоящее время ведется расследование. По словам соседей, главной причиной трагедии стало чрезмерное употребление алкоголя мужчиной.