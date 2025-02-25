Подсудимые бойцы ЧВК массово заключили контракты с Минобороны

Майорам инкриминировали организацию организованного преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК), а их «подчиненных» обвинили в участии в ОПС и других преступлениях. Антон Барякшев признал свою вину и получил в особом порядке шесть лет заключения, отправившись из колонии на войну. По некоторым данным, это был контракт с ЧВК «Вагнер», который фигурант мог отработать в Африке.