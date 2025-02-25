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В Усть-Лабинске из горящего отеля эвакуировали 60 человек

В Усть-Лабинске загорелась гостиница «Легенда». Сообщение о происшествии поступило в экстренную службу в 11:37.

Известно, что пожар случился в гостинице, расположенной на улице Элеваторной. Спасатели, прибывшие туда к 11:48, установили, что огонь распространился на площади 15 квадратных метров.

К 12:03 специалисты ликвидировали открытое горение, а затем устранили последствия пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В борьбе с огнем участвовали 9 спасателей. Они использовали 2 единицы техники.

Уточняется, что из горящего здания было эвакуировано 60 человек.

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