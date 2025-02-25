Известно, что пожар случился в гостинице, расположенной на улице Элеваторной. Спасатели, прибывшие туда к 11:48, установили, что огонь распространился на площади 15 квадратных метров.
К 12:03 специалисты ликвидировали открытое горение, а затем устранили последствия пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В борьбе с огнем участвовали 9 спасателей. Они использовали 2 единицы техники.
Уточняется, что из горящего здания было эвакуировано 60 человек.
В Усть-Лабинске из горящего отеля эвакуировали 60 человек
В Усть-Лабинске загорелась гостиница «Легенда». Сообщение о происшествии поступило в экстренную службу в 11:37.
Известно, что пожар случился в гостинице, расположенной на улице Элеваторной. Спасатели, прибывшие туда к 11:48, установили, что огонь распространился на площади 15 квадратных метров.