В Усть-Лабинске из горящего отеля эвакуировали 60 человек

Известно, что пожар случился в гостинице, расположенной на улице Элеваторной. Спасатели, прибывшие туда к 11:48, установили, что огонь распространился на площади 15 квадратных метров.



К 12:03 специалисты ликвидировали открытое горение, а затем устранили последствия пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.



В борьбе с огнем участвовали 9 спасателей. Они использовали 2 единицы техники.



Уточняется, что из горящего здания было эвакуировано 60 человек.