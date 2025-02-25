Обвиняемая в убийстве сына в Перми заплакала в суде

Ранее из показаний подсудимой стало известно, что женщине в 2024 году поступали угрозы от лиц, которые доверили пермячке деньги для трейдинга, рассчитывая получить прибыль. Однако женщина понесла финансовые потери из-за падения рынка ценных бумаг и решила свести счеты с жизнью, забрав с собой своего ребенка, который был очень привязан к матери. Сумма долга оценивалась примерно в 50 миллионов рублей.