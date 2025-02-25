Один человек находится в тяжелом состоянии после жуткой аварии в Омской области

В результате ДТП на месте погиб пассажир ГАЗели — молодой человек 2006 года рождения. СУ СК России по Омской области проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося. Также возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание до 5 лет лишения свободы за ДТП, в результате которого погиб человек.