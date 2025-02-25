Один человек находится в тяжелом состоянии после жуткой аварии в Омской области

В минздраве Омской области корреспонденту «КП Омск» прокомментировали информацию о пострадавших в жутком ДТП на 261 км автодороги Омск — Седельниково сегодня утром.
Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, в тяжелом состоянии находится один пострадавший, 6 человек отказались от госпитализации, еще 5 человек находятся под наблюдением врачей. Они получили легкие травмы. Всем пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь.
Жуткая авария произошла сегодня в районе 10 утра на трассе трассе Омск — Муромцево. Как подтвердили в Госавтоинспекции, прицеп грузового «Ситрака», который шел в составе колонны, занесло на повороте. После этого он опрокинулся и перегородил путь ехавшей по своей полосе пассажирской ГАЗели.
В результате ДТП на месте погиб пассажир ГАЗели — молодой человек 2006 года рождения. СУ СК России по Омской области проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося. Также возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание до 5 лет лишения свободы за ДТП, в результате которого погиб человек.
Ранее мы рассказывали, что на месте аварии остановился Lexus, чтобы оказать первую помощь пострадавшим. В иномарку также влетел большегруз.