Прокуроры нашли нарушения в новосибирской школе, где толпа избила 7-классника

После проверки для работы с учениками и педагогами привлекли специалистов отдела кризисной психологии. Это должно помочь предотвратить подобные инциденты в будущем. Инспекторы по делам несовершеннолетних установили всех участников конфликта, что позволит привлечь виновных к ответственности.