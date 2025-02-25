Прокуроры нашли нарушения в новосибирской школе, где толпа избила 7-классника

В Кировском районе Новосибирска завершилась проверка школы, где неделю назад произошёл инцидент с избиением подростка. Уполномоченный по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко сообщила о выявленных нарушениях в работе учебного заведения.
Проверка, проведённая при участии прокуратуры, полиции и департамента образования мэрии Новосибирска, выявила серьёзные недостатки. Среди них — неэффективная работа классных руководителей и школьных психологов, а также нарушения со стороны администрации школы в соблюдении внутренних регламентов.
Инцидент произошёл 19 февраля, когда группа старшеклассников после занятий избила семиклассника. В результате подросток получил закрытую черепно-мозговую травму. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ситуацию взял на личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
После проверки для работы с учениками и педагогами привлекли специалистов отдела кризисной психологии. Это должно помочь предотвратить подобные инциденты в будущем. Инспекторы по делам несовершеннолетних установили всех участников конфликта, что позволит привлечь виновных к ответственности.