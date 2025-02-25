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В поселке Зимовники Ростовской области загорелся магазин

Магазин на 300 кв. метрах тушат вблизи школы в поселке Зимовники Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Магазин вспыхнул в поселке Зимовники Ростовской области. К этой минуте пожарные уже сбили открытое пламя, сообщают днем 25 февраля в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— Вызов по адресу Игнатовский, 10 поступил в 13:20. Площадь пожара составляла 300 кв. метров. В 14:15 ликвидировали открытое горение. На месте работают восемь человек, используется две единицы техники, — прокомментировали журналисту «КП — Ростов-на-Дону».

По данным экстренной службы, пострадавших нет.

Судя по интернет-картам, рядом с местном происшествия находятся магазины, дома, общежитие, а через одни квартал — местная школа.