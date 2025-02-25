В поселке Зимовники Ростовской области загорелся магазин

— Вызов по адресу Игнатовский, 10 поступил в 13:20. Площадь пожара составляла 300 кв. метров. В 14:15 ликвидировали открытое горение. На месте работают восемь человек, используется две единицы техники, — прокомментировали журналисту «КП — Ростов-на-Дону».