В Башкирии на 7,2% снизилась рождаемость

В Башкирии упала рождаемость. Согласно данным Росстата, в 2024 году в республике появились на свет 32 968 детей, что на 7,2% меньше, чем в предыдущем году. Тенденция снижения рождаемости отмечена во многих российских субъектах.
За год в ПФО рождаемость упала на 5,5%, в России — на 3,4%.
Рост числа рождений выросло лишь в семи регионах страны. Лидером по увеличению показателей стал Дагестан. Там рождаемость выросла на три процента.
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