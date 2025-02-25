В Перми ведут расследование обрушения строящегося еврейского центра

Расследование обрушения строящегося Еврейского благотворительного центра проводится в Перми, сообщает Еврейский общинный центр Перми и края.
Речь идёт о происшествии, которое случилось в краевой столице 24 февраля. Вечером в социальных сетях появилась информация об аварии на стройплощадке на улице Малкова. Сообщалось, что на участке, где строится еврейский центр, произошло обрушение конструкций. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что на место прибыли сотрудники полиции и городской службы спасения.
Утром 25 февраля в группе Еврейского общинного центра Перми и Пермского края рассказали подробности происшествия и сообщили, что сейчас ведётся расследование инцидента. Как оказалось, на стройплощадке обрушились временные леса, которые поддерживали залитую бетоном плиту.
«Причины аварии и мероприятия по устранению ее последствий будут установлены по результатам расследования, которое уже ведется в установленном порядке», — рассказывает общинный центр.
В организации уточнили, что сейчас уже возведён подвал строения и ведётся строительство первого из трёх этажей. Строительство объекта началось в 2024 году.