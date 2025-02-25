В Перми ведут расследование обрушения строящегося еврейского центра

Речь идёт о происшествии, которое случилось в краевой столице 24 февраля. Вечером в социальных сетях появилась информация об аварии на стройплощадке на улице Малкова. Сообщалось, что на участке, где строится еврейский центр, произошло обрушение конструкций. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что на место прибыли сотрудники полиции и городской службы спасения.