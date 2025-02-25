Жителя Краснодара осудят за убийство 17-летнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Все произошло в сентябре 2024 года. По версии следствия, 49-летний краснодарец поссорился с сыном. Причиной стало то, что подросток регулярно употреблял наркотики. В момент ссоры он был в алкогольном и наркотическом опьянении.
Подросток начал угрожать родителям убийством. Тогда отец ударил сына по голове и туловищу. Повалив его на землю, мужчина взял в руки деревянную палку, приложил к горлу сына и задушил.
«Расследование проведено территориальным отделом СКР. Санкция ч. 1 ст. 105 УК РФ предусматривает наказание от 6 до 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до 2 лет», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.