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Жителя Краснодара осудят за убийство 17-летнего сына

Краснодарцу, задушившему сына-наркомана, грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Краснодара осудят за убийство 17-летнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Все произошло в сентябре 2024 года. По версии следствия, 49-летний краснодарец поссорился с сыном. Причиной стало то, что подросток регулярно употреблял наркотики. В момент ссоры он был в алкогольном и наркотическом опьянении.

Подросток начал угрожать родителям убийством. Тогда отец ударил сына по голове и туловищу. Повалив его на землю, мужчина взял в руки деревянную палку, приложил к горлу сына и задушил.

«Расследование проведено территориальным отделом СКР. Санкция ч. 1 ст. 105 УК РФ предусматривает наказание от 6 до 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до 2 лет», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.