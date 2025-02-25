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На севере Прикамья на пенсионерку набросилась стая собак: за ее жизнь борются врачи

КРАСНОВИШЕРСКИЙ ОКРУГ, 25 февраля, ФедералПресс. На 76-летнюю женщину в Красновишерске напала стая бездомных собак. Происшествие случилось около дома № 48 по улице Толстого. С многочисленными травмами пенсионерку доставили в реанимацию.

«Пациентка госпитализирована, находится в тяжелом состоянии. Ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь», сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе краевого минздрава.

Получить оперативный комментарий у главы Красновишерского округа не удалось: Анна Мельчарик не ответила на запрос.

В администрации округа рассказали, что находятся на связи с родственниками пострадавшей пенсионерки и предложили необходимую помощь, а по факту инцидента проверку проводят правоохранители.

После ЧП в пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что также начали проверку. Ведомство даст оценку исполнению требований законодательства в сфере обращения с животными без владельцев.

Напомним, ранее в соседнем Екатеринбурге стая безнадзорных собак искусала женщину в лесопарке «Пышминские озерки». После инцидента следком по Свердловской области и региональная прокуратура инициировали проверку.

медицина