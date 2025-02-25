На севере Прикамья на пенсионерку набросилась стая собак: за ее жизнь борются врачи

«Пациентка госпитализирована, находится в тяжелом состоянии. Ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь», сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе краевого минздрава.
Получить оперативный комментарий у главы Красновишерского округа не удалось: Анна Мельчарик не ответила на запрос.
В администрации округа рассказали, что находятся на связи с родственниками пострадавшей пенсионерки и предложили необходимую помощь, а по факту инцидента проверку проводят правоохранители.
После ЧП в пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что также начали проверку. Ведомство даст оценку исполнению требований законодательства в сфере обращения с животными без владельцев.
Напомним, ранее в соседнем Екатеринбурге стая безнадзорных собак искусала женщину в лесопарке «Пышминские озерки». После инцидента следком по Свердловской области и региональная прокуратура инициировали проверку.