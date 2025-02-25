Уровень преступности в Челябинской области снизился на 11%

Уровень преступности в Челябинской области по итогам 2024 года снизился на 11%. Однако в регионе увеличилось количество случаев кибермошенничества. Статистику озвучили на заседании коллегии прокуратуры Челябинской области с участием заместителя генпрокурора РФ Сергея Зайцева и губернатора Алексея Текслера.
— Благодаря мерам прокурорского реагирования в регионе обеспечена полнота регистрации и постановки на учет сообщений и заявлений о преступлениях. Прокуроры активно реагируют на обращения граждан и бизнеса, что позволяет оперативно решать проблемы жителей области, — сказал в ходе заседания Алексей Текслер.
Отдельно глава региона затронул тему коррупционных преступлений. По его словам, в нынешней ситуации нужна нулевая терпимость к подобным нарушениям закона. Важно неуклонно следовать принципу неотвратимости наказания для тех, кто совершил преступления. При этом обеспечивать такое качество работы, которое исключало бы ситуации, когда дело в отношении невиновного человека доходит до суда.
Кроме того, продолжается работа по пресечению нарушений в сфере здравоохранения. По поручению губернатора региональный минздрав в прошлом году провел 366 проверок медицинских организаций, выдав 120 предписаний об устранении нарушений.
Алексей Текслер также отметил визит в регион Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова и подчеркнул, что все вопросы, определенные Генпрокурором, в том числе по результатам личных приемов граждан и бизнеса, либо уже решены, либо находятся в стадии выполнения согласно установленным срокам.