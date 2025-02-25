Уровень преступности в Челябинской области снизился на 11%

Отдельно глава региона затронул тему коррупционных преступлений. По его словам, в нынешней ситуации нужна нулевая терпимость к подобным нарушениям закона. Важно неуклонно следовать принципу неотвратимости наказания для тех, кто совершил преступления. При этом обеспечивать такое качество работы, которое исключало бы ситуации, когда дело в отношении невиновного человека доходит до суда.