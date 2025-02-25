На двоих 22 года колонии. В Мозыре суд вынес приговор наркокурьерам

Парню и девушке из Мозырского района было предъявлено обвинение по ч.4 ст. 328 УК. Через популярный мессенджер они «трудоустроились» в качестве курьеров в организованную группу, промышляющую в сфере незаконного оборота особо опасных психотропов. «Они получили сведения о местоположении альфа-PVP массой не менее 258,53 г. Этот психотроп незаконно с целью сбыта приобрели, хранили, перевозили, а часть вещества разместили в тайниках. В результате этой деятельности получили преступным путем более Br15,3 тыс.», — рассказали в областном суде.
Оба фигуранта полностью признали вину. Приговором суда признана вина напарников в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке и незаконном сбыте психотропных веществ, совершенных в отношении особо опасных психотропных веществ в крупном размере, организованной группой. На основании ч.4 ст. 328 УК каждому из них назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы со штрафом 100 БВ. Этот срок девушка будет отбывать в исправительной колонии в условиях общего режима, парень — усиленного режима.
Мобильные телефоны, с помощью которых совершено преступление, конфискованы. Также с виновных постановлено взыскать добытый преступным путем доход.
Приговор в законную силу не вступил.