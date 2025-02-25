Начальника Иркутского гидрометцентра подозревают сразу по двум статьям

Начальника Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды подозревают в превышении должностных полномочий и присвоении чужого имущества. По материалам, поступивших из регионального Управления, следователи СК завели уголовное дело сразу по двум статьям.
— По версии следствия, подозреваемый, действуя по предварительному сговору со своими подчиненными, нарушил порядок оплаты труда и без соответствующего приказа назначил работникам премии с условием, что часть этих денежных средств будет передана ему. В декабре 2024 года фигурант похитил не менее 200 тысяч рублей, — рассказали в СУ СКР по Приангарью.
На рабочем месте и дома у начальника гидрометцентра провели обыски. Изъята необходимая для расследования документация.
Напомним, в Бурятии следователи СК передали в суд материалы уголовного дела об убийстве. Мотивом для преступления стала банальная ревность.