Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ивановской области мужчина ограбил бар и АЗС

РЯЗАНЬ, 25 фев — РИА Новости. Мужчина в Ивановской области ограбил бар и автозаправочную станцию, используя предмет, похожий на гранату, его нашли по следам на снегу, сообщило УМВД по региону.

Источник: © РИА Новости

«В полицию поступило два сообщения о совершении разбойных нападений в городе Кохма: на питейное заведение и автозаправочную станцию. Оба преступления были совершены в ночное время», — говорится в сообщении.

При нападении на АЗС мужчина достал из кассы 224 тысячи рублей. Из кассового аппарата бара неизвестный забрал 8950 рублей. В обоих случаях использовался «предмет, внешне схожий с гранатой». С мест происшествия сотрудниками экспертно-криминалистического центра были изъяты трасологические следы и предмет, внешне схожий с чекой от гранаты, который был направлен на исследование, уточняет УМВД.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции пришли к выводу, что к совершению обоих нападений причастен один человек.

«В ночь совершения нападения на бар выпал снег. В ходе осмотра прилегающей территории оперативники заметили на снежном покрове следы обуви нападавшего, скрывавшегося с места преступления. По ним полицейские вышли к месту жительства злоумышленника. Совместно с сотрудниками Росгвардии они задержали его», — отмечает УМВД.

По данным ведомства, фигуранту 33 года, он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и преступление против личности. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).