В Ивановской области мужчина ограбил бар и АЗС

При нападении на АЗС мужчина достал из кассы 224 тысячи рублей. Из кассового аппарата бара неизвестный забрал 8950 рублей. В обоих случаях использовался «предмет, внешне схожий с гранатой». С мест происшествия сотрудниками экспертно-криминалистического центра были изъяты трасологические следы и предмет, внешне схожий с чекой от гранаты, который был направлен на исследование, уточняет УМВД.