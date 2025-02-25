В Ивановской области мужчина ограбил бар и АЗС

«В полицию поступило два сообщения о совершении разбойных нападений в городе Кохма: на питейное заведение и автозаправочную станцию. Оба преступления были совершены в ночное время», — говорится в сообщении.
При нападении на АЗС мужчина достал из кассы 224 тысячи рублей. Из кассового аппарата бара неизвестный забрал 8950 рублей. В обоих случаях использовался «предмет, внешне схожий с гранатой». С мест происшествия сотрудниками экспертно-криминалистического центра были изъяты трасологические следы и предмет, внешне схожий с чекой от гранаты, который был направлен на исследование, уточняет УМВД.
Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции пришли к выводу, что к совершению обоих нападений причастен один человек.
«В ночь совершения нападения на бар выпал снег. В ходе осмотра прилегающей территории оперативники заметили на снежном покрове следы обуви нападавшего, скрывавшегося с места преступления. По ним полицейские вышли к месту жительства злоумышленника. Совместно с сотрудниками Росгвардии они задержали его», — отмечает УМВД.
По данным ведомства, фигуранту 33 года, он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и преступление против личности. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).