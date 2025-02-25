Мужчину приговорили к 14 годам за попытку захвата комплекса «Кущевский» в Москве

— Преображенский районный суд Москвы согласился с позицией государственного обвинителя Генеральной прокуратуры РФ и признал Олега Чебанова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство структурным подразделением преступного сообщества), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), — написали на сайте ведомства.
Согласно данным Генпрокуратуры, бенефициары компании «Концерн “Покровский” создали организованное преступное сообщество для захвата активов сельскохозяйственного предприятия “Агрокомплекс “Кущевский”. Активы оценивались более чем в один миллиард рублей. План состоял в установлении контроля над процессом банкротства компании, а также над правами аренды земельных участков.
В 2019 году Чебанов возглавил одну из финансовых структур организации. Он отвечал за распределение средств и согласование выплат вознаграждений за содействие в мерах преступного сообщества.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего генерального директора московского протезно-ортопедического предприятия Бидзина Хубутию по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Также задержаны еще два фигуранта дела. Подробности этого дела и биографии Хубутии — в материале «Вечерней Москвы».