Мужчину приговорили к 14 годам за попытку захвата комплекса «Кущевский» в Москве

Преображенский районный суд столицы приговорил Олега Чебанова к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за попытку захвата агрокомплекса «Кущевский». Также его обязали выплатить штраф в размере 155 миллионов 710 тысяч рублей. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.