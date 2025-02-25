В Челябинске адвоката осудили за мошенничество на 1 млн рублей

По данным следствия, в июне 2022 года адвокат обманом получил от клиента (обвиняемого по уголовному делу) более 1 млн рублей. Он пообещал последнему, что решит различного рода юридические вопросы, связанные с судопроизводством по уголовным делам, но фактически этого не произошло. Обещал, что примут процессуальные решения о направлении в суд уголовного дела в отношении доверителя раньше, чем в суд будет направлено уголовное дело в отношении соучастников, также обещал, что клиенту назначат наказание, которое не связано с лишением свободы.