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В Челябинске адвоката осудили за мошенничество на 1 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Советский районный суд Челябинска признал адвоката Олега Косенко, задержанного сотрудниками управления ФСБ России по региону в марте 2023 года, виновным в мошенничестве на 1 млн рублей при защите интересов клиента. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 5,5 года, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Источник: Reuters

«Советским районном судом Косенко признан виновным ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Приговором ему назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет шесть месяцев со штрафом в размере 500 тыс. руб. Наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком четыре года», — сказали в суде.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.

По данным следствия, в июне 2022 года адвокат обманом получил от клиента (обвиняемого по уголовному делу) более 1 млн рублей. Он пообещал последнему, что решит различного рода юридические вопросы, связанные с судопроизводством по уголовным делам, но фактически этого не произошло. Обещал, что примут процессуальные решения о направлении в суд уголовного дела в отношении доверителя раньше, чем в суд будет направлено уголовное дело в отношении соучастников, также обещал, что клиенту назначат наказание, которое не связано с лишением свободы.

ФСБ