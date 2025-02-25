Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже под суд пойдет глава управления ФНС Ростовской области

В Воронеже состоится суд над главой Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области Андреем Мосиенко.

Его обвиняют в даче взятки в крупном размере.

Напомним, что 17 июня были задержаны руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области и его подчинённый — начальник межрайонной налоговой инспекции Тигран Додохян. По версии следствия, они намеревались защитить диссертации для получения учёной степени кандидата экономических наук. С этой целью они передали деньги председателю диссертационного совета, заведующей кафедрой Воронежского опорного университета Наталье Сироткиной. Сумма взятки составила 250 тысяч рублей.

В посредничестве во взяточничестве обвиняют завкафедры вуза Ростова Анжелику Мусаелян.

По данным СУ СКР по Воронежской области, обвиняемые признали свою вину и активно сотрудничали со следствием. В результате были арестованы активы обвиняемых на сумму 32,3 миллиона рублей, из которых уже изъято 23 миллиона.