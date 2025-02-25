В Воронеже под суд пойдет глава управления ФНС Ростовской области

Напомним, что 17 июня были задержаны руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области и его подчинённый — начальник межрайонной налоговой инспекции Тигран Додохян. По версии следствия, они намеревались защитить диссертации для получения учёной степени кандидата экономических наук. С этой целью они передали деньги председателю диссертационного совета, заведующей кафедрой Воронежского опорного университета Наталье Сироткиной. Сумма взятки составила 250 тысяч рублей.