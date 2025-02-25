В Самаре назначили первое заседание по делу производителя «Мистера сидра»

САМАРА, 25 фев — РИА Новости. Красноглинский районный суд Самары назначил на 3 марта первое заседание по существу по уголовному делу производителя «Мистера сидра», от отравления которым погибли 50 человек, сообщили РИА Новости в суде.
«Рассмотрение дела по существу назначено на 3 марта 14.00 по местному времени (13.00 мск)», — сообщила собеседница агентства.
Во вторник в суде прошло предварительное слушание по делу.
Ранее Генеральная прокуратура РФ сообщила, что указанное уголовное дело передано в суд в Самаре. По версии следствия, в 2023 году учредитель и фактический руководитель ООО «Анди» Анар Гусейнов с Артемом Айрапетяном организовал в Самаре производство сидра с целью его последующей реализации. Ради сокращения технических расходов и временных затрат соучастники отказались от соблюдения естественной технологии создания напитка, заменив ее на процедуру добавления в растворимый сок этилового спирта.
Для этого с мая по июнь 2023 года Айрапетян купил у Алексея и Дмитрия Егоровых, а также Ивана Гребенкина не менее 4 тысяч литров спирта, похищенного со склада полиции. Какие-либо документы, подтверждающие легальность его происхождения, отсутствовали. Спирт, оказавшийся ядовитым метанолом, использовался в приготовлении порядка 48 тысяч литров сидра под торговыми наименованиями «Мистер сидр» и «Лето сидр». Для придания надлежащих потребительских качеств товара и обмана покупателей напиток был разлит в тару с этикетками, содержащими недостоверную информацию о его натуральном составе.
Обвиняемые реализовали более 30 тысяч литров готовой фальсифицированной продукции в различные магазины на территории Удмуртии, Марий Эл, а также Курганской, Нижегородской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областей. В результате употребления напитка от отравления скончались 50 человек, еще 66 пострадали. Потерпевшими заявлены иски о возмещении причиненного вреда на сумму свыше 46 миллионов рублей.
В отношении Егоровых и Гребенкина ранее состоялся обвинительный приговор по факту хищения спирта, сообщали в Генпрокуратуре РФ. Суд в Самаре в феврале 2024 года приговорил к 3,5 годам колонии экс-полицейского за кражу со склада 6 тысяч литров метилового спирта, часть которого попала в «Мистер сидр». Его соучастники, отец и сын, также получили реальные сроки — до 3,5 лет.