В Самаре назначили первое заседание по делу производителя «Мистера сидра»

Для этого с мая по июнь 2023 года Айрапетян купил у Алексея и Дмитрия Егоровых, а также Ивана Гребенкина не менее 4 тысяч литров спирта, похищенного со склада полиции. Какие-либо документы, подтверждающие легальность его происхождения, отсутствовали. Спирт, оказавшийся ядовитым метанолом, использовался в приготовлении порядка 48 тысяч литров сидра под торговыми наименованиями «Мистер сидр» и «Лето сидр». Для придания надлежащих потребительских качеств товара и обмана покупателей напиток был разлит в тару с этикетками, содержащими недостоверную информацию о его натуральном составе.