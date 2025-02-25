В полиции прокомментировали ДТП с пассажирским автобусом в Перми

Как рассказали perm.aif.ru в городской полиции, авария произошла около 7:27. Автобус МАЗ двигался по Светлогорской. В районе дома № 5, по предварительной информации, его водитель 1987 года рождения не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновением с ехавшим впереди Peugeot под управлением водителем 1970 года рождения.