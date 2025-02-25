Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В полиции прокомментировали ДТП с пассажирским автобусом в Перми

Он столкнулся с легковушкой возле стадиона «Авангард».

В УМВД по городу Перми прокомментировали аварию с пассажирским автобусом, которая произошла рядом со стадионом «Авангард» утром 25 февраля.

Как рассказали perm.aif.ru в городской полиции, авария произошла около 7:27. Автобус МАЗ двигался по Светлогорской. В районе дома № 5, по предварительной информации, его водитель 1987 года рождения не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновением с ехавшим впереди Peugeot под управлением водителем 1970 года рождения.

К счастью, как сообщили в УМВД по Перми, пострадавших нет, повреждения получили только транспортные средства. В полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП.