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Из уфимского торгового центра эвакуировали 500 человек

В ТЦ «Мир» произошел пожар.
Источник: Комсомольская правда

Из уфимского торгового центра «Мир» экстренно эвакуировали всех посетителей и персонал. Очевидцы заметили стягивающиеся к зданию пожарные машины, а также дым.

Как сообщили в МЧС республики, в ТЦ сработала пожарная сигнализация. Осмотревшие здание спасатели нашли очаг на втором этаже. Там произошло оплавление изоляции кабеля, без последующего горения.

Пострадавших нет. Всего было эвакуировано около 500 человек.

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