Экс-ректора Воронежского госуниверситета Ендовицкого оставили в СИЗО до 12 августа

Напомним, Ендовицкий был заключен под стражу в середине июня 2025 года. Ему предъявили обвинение в даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ). Кроме того, за время его содержания под стражей следствие возбудило в отношении ректора еще одно уголовное дело. Его обвинили в обороте порно (ч. 3 ст. 242 УК РФ). Якобы поводом послужили найденные в его телефоне видеозаписи. Аж 300 эпизодов. Вину ученый за время пребывания в СИЗО не признал. По его мнению, нет ни одного доказательства, ни фактов, которые бы указывали на его вину.