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Экс-ректора Воронежского госуниверситета Ендовицкого оставили в СИЗО до 12 августа

Ученого обвиняют в передаче взятки за присвоение ученой степени супруге.

Источник: Комсомольская правда

Бывший ректор Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкий останется в следственном изоляторе на шесть месяцев — до 12 августа. Такое решение принял Ленинский райсуд сегодня, 25 февраля на предварительном заседании по уголовному делу о взятке.

Напомним, Ендовицкий был заключен под стражу в середине июня 2025 года. Ему предъявили обвинение в даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ). Кроме того, за время его содержания под стражей следствие возбудило в отношении ректора еще одно уголовное дело. Его обвинили в обороте порно (ч. 3 ст. 242 УК РФ). Якобы поводом послужили найденные в его телефоне видеозаписи. Аж 300 эпизодов. Вину ученый за время пребывания в СИЗО не признал. По его мнению, нет ни одного доказательства, ни фактов, которые бы указывали на его вину.

Также в Ленинском райсуде Воронежа рассматривается уголовное дело Натальи Сироткиной. Ей вменяется 22 эпизода получения взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Вину она не признает.