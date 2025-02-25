В поселке Зимовники Ростовской области потушили магазин одежды

Как уточнили в экстренном ведомстве, речь идет о магазине одежды в переулке Игнатовском. Вызов на пульт дежурного поступил в 13:20. Огонь локализовали в течение получаса, в 15 часов пожар ликвидировали. На месте работали девять человек, использовалось две автоцистерны.