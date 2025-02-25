В поселке Зимовники Ростовской области потушили магазин одежды

Пожар в одном из магазинов поселка Зимовники Ростовской области полностью потушили на площади в 300 кв. метров. Об этом днем 25 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Как уточнили в экстренном ведомстве, речь идет о магазине одежды в переулке Игнатовском. Вызов на пульт дежурного поступил в 13:20. Огонь локализовали в течение получаса, в 15 часов пожар ликвидировали. На месте работали девять человек, использовалось две автоцистерны.
— Предварительно, в торговом зале с одеждой замкнуло потолочный диодный светильник. От расплавленного пластика вспыхнули вещи, и огонь распространился по всему помещению, — рассказали в МЧС.
Добавим, во время пожара посетителей в магазине не было.