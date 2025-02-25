Самолет American Airlines посадили в аэропорту Рима из-за угрозы взрыва

Сегодня, 25 февраля, в московском аэропорту Шереметьево из-за отказа радиолокации экстренно сел самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Екатеринбург — Москва. Лайнер благополучно приземлился в 14:06 мск. На его борту находились около 100 человек, в том числе 87 пассажиров.