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В Жодино мужчина купил 50 евро с рук и попал под уголовное дело

Жодинец купил 50 евро с рук, а в банке его задержала милиция.

Источник: Комсомольская правда

В Жодино мужчина купил с рук фальшивые 50 евро, рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Минской области.

Фигурантом уголовного дела стал жодинец 1991 года рождения. Мужчина пришел в банк, чтобы обменять 50 евро. Однако банковский работник засомневалась в подлинности купюры и вызвала милицию.

Правоохранителям белорус сказал, что раньше купил эти 50 евро с рук у незнакомого ему человека.

Судебная техническая экспертиза показала, что купюра 50 евро была изготовлен не предприятием, которое осуществляет производство продукции данного вида. Фальшивомонетчики все изображения лицевой и оборотной сторон, в том числе изображение числа «50» и полосовую кинеграмму, просто нанесли способом плоской офсетной печати.

Возбуждено уголовное дело.

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