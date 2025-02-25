В Жодино мужчина купил 50 евро с рук и попал под уголовное дело

Судебная техническая экспертиза показала, что купюра 50 евро была изготовлен не предприятием, которое осуществляет производство продукции данного вида. Фальшивомонетчики все изображения лицевой и оборотной сторон, в том числе изображение числа «50» и полосовую кинеграмму, просто нанесли способом плоской офсетной печати.