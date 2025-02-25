В Ростовской области задержали подозреваемого в финансировании ВСУ

По данным ведомства, в феврале-августе 2023 года фигурант, находясь в Грузии, для поддержки ВСУ неоднократно переводил деньги гражданину Украины, заочно осужденному в России по статье «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и внесенному в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Как считает следствие, иностранец активно взаимодействует с командирами украинских воинских формирований, направляет им приобретаемые за счет блогерской деятельности вооружение, военную и иную технику, боеприпасы и экипировку.
«В отношении жителя Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ “государственная измена”. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.