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В Ростовской области задержали подозреваемого в финансировании ВСУ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев — РИА Новости. Силовики задержали жителя Ростовской области, подозреваемого в финансировании украинских спецслужб, сообщает во вторник УФСБ России по региону.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, в феврале-августе 2023 года фигурант, находясь в Грузии, для поддержки ВСУ неоднократно переводил деньги гражданину Украины, заочно осужденному в России по статье «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и внесенному в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Как считает следствие, иностранец активно взаимодействует с командирами украинских воинских формирований, направляет им приобретаемые за счет блогерской деятельности вооружение, военную и иную технику, боеприпасы и экипировку.

«В отношении жителя Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ “государственная измена”. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

ФСБ