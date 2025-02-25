Звездный инструктор погиб под лавиной в горах Сочи

Как выяснил SHOT, 28-летний Иван Хорьков долгое время работал инструктором по горным лыжам в Москве — в Сети набирал студентов и обучал их особенностям горнолыжного спорта в Крылатском. В последние пять лет Иван активно работал тренером в Сочи. У него также имеется удостоверение инструктора по горным лыжам, которое действует до 2027 года. Аттестацию он проходил в декабре 2023 года. Стоимость одного занятия с ним начиналась от 6 тысяч рублей.
Ранее мы сообщали, что Хорьков вместе с двумя туристами из Краснодара накануне днем ехал по спуску вне трассы в районе курорта «Роза Хутор». Там они попали под лавину. Туристов, которые ехали на сноуборде, удалось спасти. Поиски Ивана сейчас приостановлены из-за погодных условий.