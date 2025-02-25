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Гострудинспекция завершила расследование гибели электрогазосварщика

Стала известна причина гибели электрогазосварщика, на которого упал рулон стекловолокна в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны подробности гибели 43-летнего работника «УралТеплоМонтаж». Результатами расследования смертельного несчастного случая поделились в Гострудинспекции Башкирии.

Установлено, что осенью прошлого года в Уфимском районе проводились работы по облицовке промышленного котла огнеупорными материалами. На объекте уже были собраны строительные леса, на которых лежали остатки рулонов стекловолокна. В день трагедии бригада рабочих была занята нанесением бетонного раствора, а электрогазосварщику поручили приварить анкера после нанесения разметки.

В какой-то момент со второго яруса начали падать рулоны, один из них задел сварщика, и тот полетел вниз. Мужчина получил тяжелую травму, с которой был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.

— Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ, а именно, необеспечение ежедневного контроля за прочностью элементов строительных лесов, — пояснили в инспекции.

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