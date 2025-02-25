Гострудинспекция завершила расследование гибели электрогазосварщика

Установлено, что осенью прошлого года в Уфимском районе проводились работы по облицовке промышленного котла огнеупорными материалами. На объекте уже были собраны строительные леса, на которых лежали остатки рулонов стекловолокна. В день трагедии бригада рабочих была занята нанесением бетонного раствора, а электрогазосварщику поручили приварить анкера после нанесения разметки.