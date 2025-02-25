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Dennikn: взрыв на военном объекте в Словакии произошел при испытаниях гаубицы

БРАТИСЛАВА, 25 февраля. /ТАСС/. Взрыв на территории военно-технического испытательного института «Загорье» в западной части Словакии произошел при тестировании гаубицы. Об этом сообщил новостной портал Dennikn.

Источник: AP 2024

По его данным, самоходная гаубица Zuzana-2 проходила испытания перед отправкой на Украину. При взрыве пострадали два сотрудника компании Konstrukta-Defence, производящей эти артиллерийские установки с калибром орудия 155 мм.

Словакия в октябре 2024 года отказалась от оказания военной помощи Украине из государственных резервов. Поставки осуществляют предприятия республики на коммерческой основе.

Летом 2023 года словацкие СМИ проинформировали о заключении контракта по производству 16 гаубиц Zuzana-2 для Украины. Его реализация осуществляется при поддержке Германии, Дании и Норвегии.

Украина получила первые две гаубицы, согласно СМИ Словакии, в августе 2023 года. В мае 2024 года стало известно, что производство 14 артиллерийских установок задерживается из-за отсутствия комплектующих.