Следком Башкирии начал проверку после обрушения кирпичного фасада дома в Уфе

По факту обрушения кирпичного фасада дома на Кирова, 99/2 начата проверка. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.
— В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в СК.
Напомним, сегодня, 25 февраля, многоэтажка буквально посыпалась на глазах. Несколько кирпичей рухнули вниз, благо, никого из прохожих в этот момент на улице не было. Сейчас опасный участок огорожен и планируется в ближайшее время ремонт фасада.
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