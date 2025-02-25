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Следком Башкирии начал проверку после обрушения кирпичного фасада дома в Уфе

В центре Уфы «посыпался» многоэтажный дом.

Источник: Комсомольская правда

По факту обрушения кирпичного фасада дома на Кирова, 99/2 начата проверка. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

— В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в СК.

Напомним, сегодня, 25 февраля, многоэтажка буквально посыпалась на глазах. Несколько кирпичей рухнули вниз, благо, никого из прохожих в этот момент на улице не было. Сейчас опасный участок огорожен и планируется в ближайшее время ремонт фасада.

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