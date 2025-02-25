Следком Башкирии начал проверку после обрушения кирпичного фасада дома в Уфе

Напомним, сегодня, 25 февраля, многоэтажка буквально посыпалась на глазах. Несколько кирпичей рухнули вниз, благо, никого из прохожих в этот момент на улице не было. Сейчас опасный участок огорожен и планируется в ближайшее время ремонт фасада.