Похитившие 93 млн рублей бухгалтеры из Уфы выслушали приговор

В Уфе осудили двух бухгалтеров компании-застройщика, которых обвиняли в хищении более 93 млн рублей. В течение пяти лет женщины обслуживали по договору аутсорсинга организации, которые входили в группу компании. За это время они выписывали премии и завышали себе зарплаты.
Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, для получения денег сотрудницы указывали свои банковские счета, а также сообщали сотрудникам о якобы ошибочных поступлениях. Затем деньги переводили на различные счета знакомых и за границу.
Суд признал женщин виновными и приговорил их к четырем и 4,8 годам колонии общего режима. Также с них была взыскана сумма причиненного ущерба.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.