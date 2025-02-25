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Похитившие 93 млн рублей бухгалтеры из Уфы выслушали приговор

В Уфе два бухгалтера похитили более 93 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе осудили двух бухгалтеров компании-застройщика, которых обвиняли в хищении более 93 млн рублей. В течение пяти лет женщины обслуживали по договору аутсорсинга организации, которые входили в группу компании. За это время они выписывали премии и завышали себе зарплаты.

Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, для получения денег сотрудницы указывали свои банковские счета, а также сообщали сотрудникам о якобы ошибочных поступлениях. Затем деньги переводили на различные счета знакомых и за границу.

Суд признал женщин виновными и приговорил их к четырем и 4,8 годам колонии общего режима. Также с них была взыскана сумма причиненного ущерба.

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