Похитившие 93 млн рублей бухгалтеры из Уфы выслушали приговор

В Уфе осудили двух бухгалтеров компании-застройщика, которых обвиняли в хищении более 93 млн рублей. В течение пяти лет женщины обслуживали по договору аутсорсинга организации, которые входили в группу компании. За это время они выписывали премии и завышали себе зарплаты.