Мигрант-нелегал устроил гонки с полицией в Калининграде

Молодой человек 2000 года рождения отказался от освидетельствования на состояние опьянения. В ходе разбирательства полицейские установили, что ранее его лишили водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии. На водителя возбудили уголовное дело. Также его привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.