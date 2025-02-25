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Мигрант-нелегал устроил гонки с полицией в Калининграде

В Калининграде нелегальный мигрант с признаками опьянения пытался скрыться на автомобиле от сотрудников ДПС и спровоцировал погоню. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России.

Источник: РИА "Новости"

«Уходя от погони, лихач грубо нарушал правила дорожного движения, проезжал на красный сигнал светофора и создавал угрозу окружающим. Заехав в переулок, водитель бросил иномарку и попытался убежать, но вскоре был задержан», — отмечается в сообщении.

Молодой человек 2000 года рождения отказался от освидетельствования на состояние опьянения. В ходе разбирательства полицейские установили, что ранее его лишили водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии. На водителя возбудили уголовное дело. Также его привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.