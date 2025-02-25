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Суд на Урале арестовал главу поселения и депутата за убийство женщины

ЧЕЛЯБИНСК, 25 фев — РИА Новости. Глава Рымникского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области, депутат этого района и его сын арестованы судом до 24 апреля по обвинению в похищении и убийстве местной жительницы, сообщило региональное управление СК РФ.

Источник: © РИА Новости

Как уточняет ведомство, вечером 23 февраля подозреваемые в состоянии алкогольного опьянения из-за ранее возникшего конфликта похитили из дома поселка Рымникский Брединского района 46-летнюю местную жительницу, а затем ее убили. В следственном управлении СК РФ по Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении главы Рымникского сельского поселения Брединского муниципального района, депутата собрания депутатов Брединского муниципального района и его сына, всех троих задержали.

«Судом по ходатайствам следователя регионального СКР в отношении троих обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу до 24 апреля 2025 года», — говорится в сообщении.

Ранее ГУМВД России по региону сообщало, что 46-летняя жительница перед своим убийством успела позвонить в полицию. По указанному адресу прибывшие стражи порядка женщину не застали, но нашли оставленные на выпавшем снегу следы от автомобильных колес. Проследовав в направлении уехавшей машины, полицейские нашли в овраге около автодороги Кизильское — Бреды — Мариинский ее тело.

СК