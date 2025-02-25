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В Минске на стройплощадке травмировался рабочий

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на стройплощадке травмировался рабочий, об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

Травмирование на производстве произошло сегодня днем в процессе проведения погрузочных работ. Один из строителей получил множественные телесные повреждения и доставлен в учреждение здравоохранения.

Судебный эксперт Заводского межрайонного отдела управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минску принимает участие в осмотре места происшествия в качестве специалиста в составе следственно-оперативной группы.

Установление всех обстоятельств происшествия и дача правовой оценки возможны после проведения комплекса судебных экспертиз.

несчастный случай