В Минске на стройплощадке травмировался рабочий

Травмирование на производстве произошло сегодня днем в процессе проведения погрузочных работ. Один из строителей получил множественные телесные повреждения и доставлен в учреждение здравоохранения.
Судебный эксперт Заводского межрайонного отдела управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минску принимает участие в осмотре места происшествия в качестве специалиста в составе следственно-оперативной группы.
Установление всех обстоятельств происшествия и дача правовой оценки возможны после проведения комплекса судебных экспертиз.