Жители Уфы могут выбрать название площади набережной Белой

Жителей Уфы приглашают принять участие в выборе названия площади набережной Белой. Свои идеи горожане могут предложить до девятого марта, из которых в будущем составят шорт-лист.
— Самые интересные и благозвучные названия войдут в специальный шорт-лист для последующего опроса, — отметили в пресс-службе города.
Оставить свой вариант уфимцы могут в комментариях официального сообщества.
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