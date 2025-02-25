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Жители Уфы могут выбрать название площади набережной Белой

Уфимцев попросили выбрать название площади набережной Белой.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Уфы приглашают принять участие в выборе названия площади набережной Белой. Свои идеи горожане могут предложить до девятого марта, из которых в будущем составят шорт-лист.

— Самые интересные и благозвучные названия войдут в специальный шорт-лист для последующего опроса, — отметили в пресс-службе города.

Оставить свой вариант уфимцы могут в комментариях официального сообщества.

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