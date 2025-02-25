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В Курске около 2,5 тыс. жителей остались без отопления из-за аварии

КУРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Авария на тепловой магистрали оставила без горячей воды и теплоснабжения около 2,5 тыс. жителей Курска, социально значимые объекты в районе ЧП отсутствуют. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Курской области.

Источник: AP 2024

«На тепловой магистрали на ул. Ольшанского обнаружено повреждение. Будет произведена остановка подачи отопления и горячего водоснабжения по ул. Энгельса в г. Курск. В зону проведения работ попадает несколько многоквартирных домов с населением менее 2,5 тыс. человек, социально значимых объектов нет», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что сообщение в центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступило от филиала ПАО «Квадра» — «Курская генерация». Сейчас ведутся восстановительные работы, вернуть тепло в дома рассчитывают к 03:00 мск 26 февраля.

ЖКХ