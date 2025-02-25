В Курске около 2,5 тыс. жителей остались без отопления из-за аварии

«На тепловой магистрали на ул. Ольшанского обнаружено повреждение. Будет произведена остановка подачи отопления и горячего водоснабжения по ул. Энгельса в г. Курск. В зону проведения работ попадает несколько многоквартирных домов с населением менее 2,5 тыс. человек, социально значимых объектов нет», — говорится в сообщении.