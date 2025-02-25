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Житель Ростовской области обвиняется в госизмене

В Ростовской области житель на протяжении нескольких месяцев финансировал спецслужбы Украины.

Источник: Комсомольская правда

Житель Ростовской области обвиняется в госизмене. Об этом сообщили в региональном ФСБ 25 февраля.

По данным ведомства, подозреваемый, находясь за пределами России, а именно в Грузии, с февраля по август 2023 года, систематически переводил денежные средства гражданину Украины. Ранее он был заочно осужден в России за публичные призывы к терроризму и включен в список лиц, подозреваемых в экстремистской или террористической деятельности. В отношении дончанина завели уголовное дело по статье «Государственная измена».

Сейчас подозреваемый заключен под стражу в качестве меры пресечения.