Житель Ростовской области обвиняется в госизмене

По данным ведомства, подозреваемый, находясь за пределами России, а именно в Грузии, с февраля по август 2023 года, систематически переводил денежные средства гражданину Украины. Ранее он был заочно осужден в России за публичные призывы к терроризму и включен в список лиц, подозреваемых в экстремистской или террористической деятельности. В отношении дончанина завели уголовное дело по статье «Государственная измена».