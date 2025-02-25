Жителя Арзамаса арестовали за попытку поджога военкомата

Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (покушение на совершение поджога, в целях дестабилизации деятельности органов власти) и статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб, совершенное путем поджога). «Арзамасский городской суд Нижегородской области удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента фактического задержания, по 22 апреля 2025 года включительно», — говорится в сообщении.