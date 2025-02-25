«Салават Юлаев» одержал победу над «Ладой» в Уфе со счетом 3:2

В Уфе завершился матч между «Салаватом Юлаевым» и «Ладой». Тольяттинцы проиграли в гостях со счетом 2:3.
В заключительном матче 10-й домашней серии первую шайбу забросил игрок «Лады» Андрей Манукин уже спустя две минуты, успех команда из Тольятти повторила на 10-й минуте игры. Автором второй шайбы стал Архип Неколенко.
Первый гол уфимцы забили на 13-й минуте матча: Денис Ян создал голевой момент и сам же добил шайбу в ворота.
Шелдон Ремпал с передачи Ефремова смог сравнять счет, несмотря на то, что хозяева льда остались в меньшинстве. Он же поставил финальную точку в игре, забив свою вторую шайбу.
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