В ЛНР ребенок пострадал при пожаре в многоэтажном доме

«В квартале Героев Сталинграда (в Луганске — прим. ТАСС) произошло возгорание в квартире на 6-м этаже многоэтажки. В подъезде было сильное задымление с первого по десятый этаж. Сотрудники МЧС России вывели на улицу 10 человек, в том числе вынесли годовалую малышку. Известно, что хозяйка квартиры отлучилась на несколько минут, оставив дома одну 7-летнюю дочь. Ребенок включил в розетку фен, от которого и случился пожар. Девочку с отравлением продуктами горения предали медикам», — сказано в сообщении.