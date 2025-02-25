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В ЛНР ребенок пострадал при пожаре в многоэтажном доме

ЛУГАНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Семилетняя девочка пострадала при пожаре в многоэтажном доме в Луганске Луганской Народной Республики (ЛНР). Во время ликвидации пожара спасатели эвакуировали 10 человек, включая годовалого младенца, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«В квартале Героев Сталинграда (в Луганске — прим. ТАСС) произошло возгорание в квартире на 6-м этаже многоэтажки. В подъезде было сильное задымление с первого по десятый этаж. Сотрудники МЧС России вывели на улицу 10 человек, в том числе вынесли годовалую малышку. Известно, что хозяйка квартиры отлучилась на несколько минут, оставив дома одну 7-летнюю дочь. Ребенок включил в розетку фен, от которого и случился пожар. Девочку с отравлением продуктами горения предали медикам», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ликвидации возгорания участвовали 25 пожарных и 6 единиц техники МЧС России.

МЧС
пожары