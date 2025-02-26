Такая у нас технология. В Петербурге снова трясут «роскошный» ФГУП из реестра Минобороны

По данным «Фонтанки», 25 февраля пришли в квартиру в Петербурге, коттедж в Ленобласти и дом в Краснодаре. Объединяет их общий владелец — известный в городе Дмитрий Руденко, и это не самая дорогая для него недвижимость.
Дмитрий Руденко — гендиректор ФГУП «СКТБ Технолог», которое подведомственно Минобрнауки. Это заслуженное конструкторское бюро с 30-летней историей, которое производит фармсубстанции, продукцию ОПК, пиротехнику. Контракты последних лет скрыты, до 2020 года в заказчиках — «НИИ Мортеплотехники», «НПО Поиск», «НПО Автоматики», Воткинский оружейный и так далее. Специфика понятна, закрытость, украинские санкции — всё в комплекте.
Здесь особая химия.
«СКТБ Технолог» в силу пиротехнического уклона попадал в ленты с новостями о взрывах на производстве, и неоднократно. Но информационный взрыв произошел в 2022-м, когда там прошли обыски по делу об особо крупном мошенничестве. Тогда задержали замдиректора по финансам Ирину Андрееву и коммерческого директора Дмитрия Волчка. Впоследствии им неоднократно продлевали и меняли меру пресечения, пока не «скостили» до подписки о невыезде.
Самого Руденко тогда не застали не то что дома — в стране. Если о фабуле, то следствие посчитало, что химические вещества ФГУП покупал из-за границы по завышенной цене, да еще и через фирму-прокладку: 47news писали, что возглавлял ее номинал (буквально парикмахер), которая тут же призналась, что по работе знакома с арестованными, работает в их салоне и именно они сделали ей нескромное предложение.
Главного бухгалтера Елену Калинину в ходе тех обысков тоже увидеть не удалось, ее объявили в федеральный розыск и задержали в 2023 году в Краснодарском крае.
На фоне всего происходящего впечатлял уровень роскоши, которого можно подспудно достичь, возглавляя не самое заметное предприятие Минобрнауки. Во дворе у Андреевой обнаружились дорогие авто, по новостным лентам пошли фотографии ее элитной недвижимости в Испании, а семьи Руденко — в Сочи и в Ницце.
Сейчас следствие приходит к выводу, что имеет дело с организованной преступной группой. Кто-то уже дошел до приговора: в 2024 году замдиректора «СКТБ Технолог» Астратьев получил 5,5 года условно. В фабуле дела — фиктивное привлечение соисполнителей к контракту с Роскосмосом, в котором значится эффектное: «Перевооружение для подготовки производства отвердителя ТОН-2 до 1000 кг в год для наполнителей комплекса “3K-30”».
10 эпизодов в отношении Андреевой, Волчка и Калининой слушаются в суде до сих пор. Но за прошлый год возбудили еще семь дел по мошенничеству в отношении неустановленных лиц из руководства, где фигурируют Андреева и Волчок. Также им предъявили дополнительно два эпизода — по крупному мошенничеству и отмыванию.
Наконец уже в 2025-м появилось еще одно дело (по особо крупному мошенничеству). Сюжет его не оригинален, но есть нюанс: СК считает, что хищения шли через ООО «Ультра Д». Эта компания когда-то поставляла ФГУПу химическое сырье и — внимание — махровые полотенца. Плюс оформляла подарки по заказу «СКТБ Технолог». «Ультра Д» ликвидирована еще в 2018 года, но до этого его возглавляла родственница Андреевой. Так что следствие видит прямую связь с ней и с Калининой. Сама Андреева снова задержана, ее родственницу допросили, как и Калинину.
В уголовных делах, по которым проходит руководство «СКТБ Технолог», фигурирует компания «Эппл Грин», которая тоже была его поставщиком. Если коротко, то следствие считает, что через него легализовывали похищенное — закупая стройматериалы для коттеджного поселка «Русское море» в Туапсинском районе Краснодарского края. Лендлордом там являются в том числе Руденко. Со счетов этой компании деньги уходили то на окна, то на бетон, то на снос зданий.
А при чем здесь ЖКХ.
Здесь интересный момент. «Фонтанка» ведь писала о Руденко не только в контексте химпроизводства. Еще в нулевые он успел поработать в комитете финансов Смольного, а позже возглавлял Управление по работе с отходами жилищного комитета. Затем входил в капитал управляющих компаний Ростовской области, а позже — возглавил «СКТБ Технолог».
В 2009 году город впервые задумал эксперимент с передачей бизнесу государственных районных жилкомсервисов — «ЖКС № 2 Центрального», «ЖКС № 1 Красногвардейского» и «ЖКС № 1 Кировского», которые управляли примерно 1800 домов. Через несколько лет они были перепроданы — Наталье Зеленцовой, бывшему директору салона красоты Body Tuning на Казанской улице. На тот момент — супруге Дмитрия Руденко. В 2017-м ее доля перешла за 30 тысяч рублей некой жительнице Кингисеппа Елене Менсон. Про салон красоты трудно сказать, но еще в 2017 году «Фонтанка» писала, что ни до, ни после эта бизнесвумен не занимала должности директора и не была собственницей ни одной компании.
«ЖКС № 1 Кировского района» с тех пор плотно поселился в новостях о том, как жители пытаются выйти из-под него, как гендиректора и бухгалтера арестовывают, а следователям по этому жилищному делу — прямо угрожают. Но СК связывал этот ЖКС с ПАО ГИТ, бенефициар которого сейчас в розыске. А «ЖКС № 2 Центрального» и «ЖКС № 1 Красногвардейского» следствие по-прежнему увязывает с Руденко, хотя в учредительных документах ни его, ни Зеленцовой нет. Бенефициар там — Наиля Шамхалова (надо ли говорить, что интерес к жилищной отрасли, если судить по ЕГРЮЛ, у нее тоже единичный).
То, что Руденко и Зеленцова больше не родственники по документам, следствие не убеждает. Оно считает, что, несмотря на вторую форму допуска секретности, бизнесмен неоднократно с 2022 года летал во Францию, где проживает его формально бывшая семья. Видит оно и движение средств за границу, не менее 700 тысяч евро. Как напрямую во Францию, так и через банки Армении. Причем деньги поступали от организаций в сфере ЖКХ, а также — за владение патентными правами на лекарства, которые разрабатывались и апробировались самим ФГУП как перспективные препараты.
По данным «Фонтанки», после допроса Дмитрия Руденко отпустили домой, у него статус свидетеля.