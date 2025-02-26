Такая у нас технология. В Петербурге снова трясут «роскошный» ФГУП из реестра Минобороны

«ЖКС № 1 Кировского района» с тех пор плотно поселился в новостях о том, как жители пытаются выйти из-под него, как гендиректора и бухгалтера арестовывают, а следователям по этому жилищному делу — прямо угрожают. Но СК связывал этот ЖКС с ПАО ГИТ, бенефициар которого сейчас в розыске. А «ЖКС № 2 Центрального» и «ЖКС № 1 Красногвардейского» следствие по-прежнему увязывает с Руденко, хотя в учредительных документах ни его, ни Зеленцовой нет. Бенефициар там — Наиля Шамхалова (надо ли говорить, что интерес к жилищной отрасли, если судить по ЕГРЮЛ, у нее тоже единичный).