Особый режим ввели в Нижнем Новгороде из-за пожара в усадьбе Вагина

Особый режим был введен в пределах данного объекта с 18:00 30 января. В кратчайшие сроки планируется проведение мероприятий по локализации последствий произошедшего инцидента, включая ограждение здания и расселение проживающих в нем лиц с последующей выплатой им компенсации за причиненный ущерб.