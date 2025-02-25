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Особый режим ввели в Нижнем Новгороде из-за пожара в усадьбе Вагина

Режим повышенной готовности нужен в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан.

Источник: МЧС РФ

Режим повышенной готовности ввели в Нижнем Новгороде из-за пожара в усадьбе Вагина. Такое решение принято в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан из-за аварийного состояния дома № 42 по улице Ильинская. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии.

Особый режим был введен в пределах данного объекта с 18:00 30 января. В кратчайшие сроки планируется проведение мероприятий по локализации последствий произошедшего инцидента, включая ограждение здания и расселение проживающих в нем лиц с последующей выплатой им компенсации за причиненный ущерб.

Напомним. что страшный пожар произошёл рано утром 12 января в Нижнем Новгороде — на улице Ильинской неожиданно вспыхнула крыша жилого дома. В результате ЧП один человек погиб.