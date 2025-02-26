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На Урале 19-летний водитель устроил ДТП с пострадавшими

Врезался во встречный автомобиль.

В Талицком районе Свердловской области на территории села Казаковское 19-летний водитель машины «Дэу Нексия» устроил ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГИБДД.

По данным полиции, он выбрал небезопасную скорость. И в итоге столкнулся с машиной «Лада Гранта», которую вёл 52-летний мужчина.

Водитель и 17-летний пассажир иномарки получили травмы и были доставлены в больницу. Водитель оказался пьян. Известно, что у него за год было зафиксировано 15 нарушений ПДД. Теперь его ждёт административное наказание по семи статьям КоАП.