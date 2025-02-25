Экс-начальника отдела ГИБДД Тимашевского района осудили за попытку дачи взятки

Следствие установило, что в период с октября 2022 по январь 2023 года подчиненные сотрудники действующего на тот момент начальника отдела ГИБДД ОМВД России Тимашевского района обратились к нему для того, чтобы узнать информацию о ходе расследования возбужденного в отношении них уголовного дела у следователя СКР. В январе 2023 года фигурант неоднократно предлагал следователю СК свои услуги в качестве посредника при даче взятки от подчиненных в размере 2 млн руб. В ведомстве отмечают, что денежную сумму он определил самостоятельно. Следователь сообщил об этом руководству, и деятельность осужденного пресекли.