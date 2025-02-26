Релоканта из Ростовской области будут судить за госизмену

Следователи считают, что с февраля по август 2023 года фигурант, находясь в релокации в Грузии, переводил деньги украинскому блогеру, внесенному в перечень экстремистов и заочно осужденному в 2021 году за публичные призывы к терроризму. Как следует из сообщения, получатель средств активно сотрудничает с украинскими военными, закупает для них оружие, технику и боеприпасы.